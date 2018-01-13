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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре состоялся Рождественский концерт, посвященный Рождеству Христову

13 января 2018 00:46
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На Рождественском концерте Дмитрий Азаров‬ отметил вклад Русской православной церкви в образовательную сферу, воспитание нравственности, патриотизма в обществе.
В пятницу, 12 января, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялся концерт, посвященный одному из главных христианских праздников - Рождеству Христову. На мероприятии присутствовал врио губернатора Дмитрий Азаров.

В своем приветственном слове глава региона отметил, что праздник Рождества Христова наполняет сердца людей добром, любовью, дает надежду на спасение, возвращает к историческим корням и традициям.

«Одной из знаменательных традиций в нашем регионе стал рождественский концерт, который ежегодно собирает полные залы, открывает новые имена. Это значит, что все больше людей разных возрастов становятся добрее, становятся ближе к друг другу», - сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил огромный вклад Русской православной церкви в образовательную сферу, в воспитание нравственности, патриотизма в обществе. По словам Дмитрия Азарова, невозможно реализовывать задуманное и добиваться успехов без сотрудничества с РПЦ и другими конфессиями, которые ведут свою деятельность в Самарской области.

«Я хочу искренне вас поздравить с праздником и поблагодарить каждого, кто вносит вклад для того, чтобы все, о чем мы мечтаем, сбывалось», - сказал Дмитрий Азаров.

В завершении праздничного вечера с Рождеством всех поздравил митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. Владыка в частности подчеркнул, что у нашего государства славная светлая история, традиции, которые создавались веками, и нам необходимо это сохранять.

«Мы все должны понимать, что несем за это ответственность перед богом, своей совестью, нашим Отечеством и нашими детьми», - сказал митрополит, сообщает пресс-служба облправительства. 



Фото: Андрей Савельев
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