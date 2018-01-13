В Самаре состоялся Рождественский концерт, посвященный Рождеству Христову

42

В своем приветственном слове глава региона отметил, что праздник Рождества Христова наполняет сердца людей добром, любовью, дает надежду на спасение, возвращает к историческим корням и традициям.«Одной из знаменательных традиций в нашем регионе стал рождественский концерт, который ежегодно собирает полные залы, открывает новые имена. Это значит, что все больше людей разных возрастов становятся добрее, становятся ближе к друг другу», - сказалГлава региона отметил огромный вклад Русской православной церкви в образовательную сферу, в воспитание нравственности, патриотизма в обществе. По словам Дмитрия Азарова, невозможно реализовывать задуманное и добиваться успехов без сотрудничества с РПЦ и другими конфессиями, которые ведут свою деятельность в Самарской области.«Я хочу искренне вас поздравить с праздником и поблагодарить каждого, кто вносит вклад для того, чтобы все, о чем мы мечтаем, сбывалось», - сказал Дмитрий Азаров.В завершении праздничного вечера с Рождеством всех поздравил. Владыка в частности подчеркнул, что у нашего государства славная светлая история, традиции, которые создавались веками, и нам необходимо это сохранять.«Мы все должны понимать, что несем за это ответственность перед богом, своей совестью, нашим Отечеством и нашими детьми», - сказал митрополит, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: Андрей Савельев