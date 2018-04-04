В Самаре состоялся BIG YELLOW DEMO DAY – большая презентационная сессия лучших самарских стартапов

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31 марта на площадке Регионального центра инноваций StartupSamara прошел Big Yellow Demo Day – масштабная презентационная сессия 14 стартапов, 4 из которых вышли в финальный отбор Венчурного фонда Самарской области и получили шанс на инвестиционную поддержку.Организатором акселерационной программы, направленной на поддержку и развитие инновационных бизнес-проектов, стал Региональный центр инноваций StartupSamara при поддержке министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. Среди партнеров программы - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области и компания YellowRockets, а также Венчурный фонд Самарской области, выступающий инвестиционным партнером.Александр Кобенко – врио-вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, член жюри: «В Самарской области построена одна из самых эффективных инновационных экосистем, которая помогает предпринимателям на разных стадиях получать поддержку. Мы проводим много мероприятий для технологических предпринимателей, где можно протестировать идею, собрать команду, научиться составлять бизнес-модель, получить советы от сильных экспертов и бизнес-ангелов».В рамках большой презентационной сессии руководители 14 лучших самарских стартап-проектов рассказали инвесторам о своих достижениях. По решению жюри 4 проекта-выпускника 7-го набора программы Бизнес-катализатор StartupSamara прошли в финальный отбор Венчурного фонда Самарской области. Кроме членов инвестиционного комитета фонда, в состав жюри на Big Yellow Demo Day вошли представители органов власти, частные инвесторы из Самары, а также аналитики российских и международных венчурных фондов.Как отметил управляющий партнер Венчурного фонда Самарской области Сергей Богданов, на мероприятии были представлены и стартапы ранних стадий, и проекты, которые уже генерируют выручку десятками миллионов рублей в месяц. Он сообщил, что сразу несколько проектов получили предложения о сотрудничестве от инвесторов, в том числе четыре стартапа-финалиста.Проект Ильи Герасимова «TravelPie» - первый в России сервис для туристов, объединивший существующие технологии онлайн-бронирования по принципу All-in-One. За 10 месяцев проект привлек более 1000 клиентов и 2000 партнеров, прибыль компании превышает $100 000. Команда сделала рабочий онлайн-сервис и открыла офисы в Москве, Майами и Лондоне.Проект Никиты Казарина «ИнБио IT» - система для контроля угловых отклонений стоматологического инструмента, снижающая риски послеоперационных осложнений к минимуму и увеличивающая точность установки импланта до 80-100%. У команды готов прототип, с помощью которого проведено шесть имплантаций. В проекте уже заинтересованы четыре частные стоматологии Самарской области.Проект Александра Рылова «KeyForAll» - система контроля доступа, в которой ключом выступает личный смартфон пользователя с предустановленным приложением. Компания изготовила прототип считывателя и сейчас ведет работы над ПО.Проект Юрия Лапина «MyPoint» - облачный сервис для учета торговли и склада на планшете и компьютере. Адаптирован для торговых компаний и предприятий общепита, работает по требованиям закона об онлайн-кассах (ФЗ-54).После детальной экспертизы команды смогут презентовать свои разработки инвестиционному комитету Венчурного фонда Самарской области и получить по 2 млн рублей в виде инвестиций, сообщает пресс-служба облправительства.