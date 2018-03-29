В Самаре состоялось заседание областной межведомственной противопаводковой комиссии

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Началось заседание с уточнённого прогноза на весенний паводок 2018 года. По словам руководителя ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдара Мингазова, ожидается половодье выше среднемноголетних значений. На реках Большой Черемшан, Кондурча, Чапаевка, Сызрань и Чагра ожидается подъём воды на 30 – 175 см от нормы. На это будет влиять и высота снежного покрова (по данным на 28.03 она в среднем по области - 57 см, или 204% от нормы), и небольшая (53 см при норме 82 см) глубина промерзания почвы, и запас воды в снеге (110% от нормы).Кстати, по данным синоптиков 1-4 апреля нас опять ожидают осадки в виде снега, мокрого снега и снега с дождём. Поэтому перед муниципальными службами, энергоснабжающими предприятиями, организациями в сфере ЖКХ, дорожниками стоит первостепенная задача по подготовке территорий к пропуску паводковых вод. Для этого в каждом городском округе и муниципальном районе уже созданыоперативные штабы, проводится ежедневный мониторинг паводковой обстановки, сделан необходимый запас техники, оборудования, ГСМ и пр.По словам начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко, в Самарской области проделана большая подготовительная работа. Для снижения негативного воздействия весенних вод запланировано проведение взрывных работ на 22 затороопасных участках малых рек. Для контроля за гидрологической обстановкой на территории области планируется задействовать16 стационарных и 1 временный гидропост, проведение воздушной разведки с привлечением 6 единиц авиации. Налажено информационное взаимодействие по мониторингу противопаводковой обстановки с Управлениями МЧС России Республики Татарстан, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской областей и Департаментом по ЧС Западно-Казахстанской области Республики Казахстан. На случай подтопления территорий населённых пунктов спланированы места для возможного временного размещения людей и домашнего скота.Сформирована достаточная для реагирования группировка сил и средств. Всего подготовлено более 6200 человек личного состава, 830 единиц автомобильной техники, 388 единиц специальной и 240 единиц инженерной техники, 73 плавсредства, предусмотрены финансовые и материальные резервы.Для обеспечения безопасного прохождения половодья достигнута договорённость об увеличении с 31 марта т.г. сброса Жигулевскимгидроузлом до 9,5-10 тыс. м 3 в секунду. Это позволит увеличить свободный объём Куйбышевского водохранилища на 5-10%. В марте т.г. отмечен максимальный за весь период наблюдения на начало весеннего паводка уровень воды в верхнем бьефе Куйбышевского водохранилища (18.03.2018 – 52,86 м).Особое внимание при подготовке к паводку уделяется гидротехническим сооружениям. По данным на 27 марта т.г. на территории региона находится 593 ГТС, из которых 53 сооружения бесхозяйные. В начале 2016 года бесхозяйными были 185. На сегодняшний день их количество сократилось в 3,5 раза.По информации областного министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, в целях снижения рисков возникновения ЧС во время паводка было проведено обследование всех бесхозяйных ГТС. По его результатам 44 признаны безопасными, на 9 ГТС проводятся подготовительные мероприятия.Все мелиоративные объекты (9 водохранилищ и сооружений с общим объёмом 110,3 млн.м 3 ), находящиеся в оперативном управлении и на балансе ФГБУ «Управление «Самарамелиоводхоз», получили декларации безопасности ГТС. Также на них оформлены страховые полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта. В целях обеспечения безопасности ГТС в период прохождения весеннего паводка на них проводится сброс воды до минимального уровня и уже закончено обследование их техническогосостояния.Главы муниципальных образований доложили, что подготовку к прохождению весеннего половодья 2018 года проводят в плановом режиме и выполняют весь комплекс запланированных мероприятий.«За предыдущие годы нами был отработан необходимый алгоритм превентивных мероприятий. На сегодняшний день они, судя по докладам, полностью выполнены. Наша общая задача – пройти паводковый период без последствий, если будет нужно вовремя и в полной мере прийти на помощь. Для этого есть необходимые ресурсы. А сейчас надо постоянно контролировать ситуацию и оперативно реагировать при возможном ухудшении обстановки», - подчеркнул Нефёдов, сообщает пресс-служба облправительства.