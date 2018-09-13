В Самаре состоялось заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

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Сегодня, 13 сентября, врио заместителя председателя Правительства – руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской областив провел заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области.Члены комиссии рассмотрели вопрос, касающийся организации работы с несовершеннолетними, преступившими закон и находящимися в изоляции от общества.В регионе действуют два учреждения закрытого типа, где находятся подростки, вступившие в конфликт с законом. Это государственное казенное общеобразовательное специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным поведением г.о. Октябрьск и Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России Самарской области. Подростки попадают сюда по решению суда. Оба учреждения проводят с несовершеннолетними индивидуально-профилактическую работу без отрыва от учебного процесса. Для воспитанников, большинство которых из неполных, а многие – из неблагополучных семей, созданы комфортные условия проживания.Руководитель ГКО СУВУ г. Октябрьскарассказал, что в настоящее время в учреждении воспитывается 24 подростка. «С каждым вновь прибывшим воспитанником проводится психолого-педагогическое диагностирование, изучаются основные причины появления проблем у ребенка. Эти результаты используются для составления психологического заключения и программы реабилитации на весь период его пребывания», — пояснил В. Дамм.Учреждение тесно сотрудничает со специалистами ЦГБ г. Октябрьска (психиатром, наркологом, невропатологом, педиатром) и Центром диагностики и консультирования г. Сызрани.Значительное место в организации профилактической работы занимает поддержание связи с семьей воспитанника. В. Дамм отметил, что за последние два года наблюдается улучшение внутрисемейных взаимоотношений, родители стали больше интересоваться успехами, успеваемостью и достижениями детей, увеличилось количество их посещений. «Активное взаимодействие родителей и детей уменьшает уровень тревожности, которая в свою очередь уменьшает проявление агрессии и повышает уровень социализации и адаптации воспитанников», — считает В. Дамм.По итогам заседания комиссии были приняты решения об усилении взаимодействия всех субъектов профилактики, проведении более тщательного анализа каждой конкретной ситуации преступлений среди подростков, передает пресс-служба облправительства.