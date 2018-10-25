В Самаре состоялось заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

120

25 октября врио заместителя председателя Правительства – руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской областипровел заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области.Члены комиссии обсудили профилактику дорожных правонарушений с участием несовершеннолетних, проводимую в регионе. Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД Главного управления МВД России по Самарской областидоложила, что по итогам 9 месяцев текущего года на территории области зарегистрировано 416 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Чаще всего дети страдают в ДТП в качестве пассажиров автомобиля (194 случая), в качестве пешеходов таких фактов зарегистрировано 172. 37% наездов на детей происходит в местах, предназначенных для их безопасного перехода, отметила Ольга Блохина. Чаще всего наезды на детей происходят во внутридворовых и внутриквартальных территориях. В целом по области зафиксировано 78 таких ДТП или 21%.Ольга Блохина рассказала, что в течение 2018 года управлением ГИБДД по Самарской области совместно с региональным министерством образования и науки проводился целый комплекс мероприятий, направленный на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей и обучение ребят навыкам безопасного перехода проезжей части. Были привлечены активисты родительской общественности, использовался ресурс социальных сетей и средств массовой информации. Проведено 786 широкомасштабных мероприятий с участием отрядов юных инспекторов движения, общественных организаций. По инициативе Госавтоинспекции организованы профилактические мероприятия «Переходи Правильно», «Родительский патруль» и др. В июне 2018 года состоялось открытие «Лаборатории безопасности».«В этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17% сократилось число дорожно-транспортных происшествий, в которые несовершеннолетние попали по своей неосторожности. Поведение детей на проезжей части стало более ответственным. Этот результат – в том числе, следствие активно проводимой в регионе профилактической работы с детьми и подростками, — считает врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской областив. – Однако в целом статистика детского дорожно-транспортного травматизма неутешительная. Необходимо искать новые формы профилактики. И помнить, что безопасность детей на дорогах главным образом зависит от взрослых».Начальник отделения по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспортерассказала о работе по предупреждению несчастных случаев с несовершеннолетними на железной дороге. В ней участвуют не только сотрудники транспортной полиции, но и работники железнодорожного транспорта, представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сотрудники территориальных органов МВД России. Алла Нечесова отметила, что основной акцент в работе по профилактике детского травматизма делается на своевременное изъятие подростков с объектов железнодорожного транспорта. В текущем году проведено 140 рейдов, в ходе которых выявлено 443 несовершеннолетних, из них 265 – за действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте. В средствах массовой информации, на предупреждающих плакатах на станциях, остановочных платформах разъясняются правила поведения на железной дороге. Информирование о правилах поведения осуществляется также посредством громкоговорящей связи на вокзалах, в электропоездах.В 2018 году сотрудниками ОДН Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте и подчиненных линейных отделов полиции совместно с представителями предприятий Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» были проведены обследования участков с целью проверки целостности ограждений железнодорожного полотна и выявления несанкционированных проходов по железнодорожным путям. По их результатам направлено 22 информационных письма с предложениями об устранении причин и условий, способствующих травматизму, передает пресс-служба облправительства.