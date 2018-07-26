В Самаре состоялось выездное совещание на двух объектах долевого строительства

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Глава региона Дмитрий Азаров уделяет беспрецедентное внимание решению вопроса обманутых дольщиков. Сегодня работа налажена на новом системном уровне, с персональной ответственностью руководителей на местах и в правительстве области - в департаментах и в министерствах, и в муниципальных образованиях.Возведение многоэтажек на ул. Революционной и Тухачевского началось более 10 лет назад. Однако застройщики обанкротились, без денег и квартир тогда остались свыше 150 человек.Строительством объекта по адресу: ул. Тухачевского, 18 занимается ООО «Промбезопасность». В свое время работы здесь были приостановлены в связи с отсутствием финансирования со стороны инвестора, введена процедура банкротства. На данный момент строительство жилого дома № 18 ведется в соответствии с графиком. Работы близятся к завершению. Планируемый срок сдачи объекта –декабрь текущего года.Присутствовавшие на встрече представители прокуратуры получили от застройщика ответы на вопросы о темпах работ, сроках сдачи, количестве работающих специалистов и другие. Дольщики, в свою очередь, сказали слова благодарности в адрес властей, которые уделяют решению их проблемы большое внимание.Строительство другого инспектируемого объекта, на улице Революционной, за культурно-развлекательным комплексом «Метелица-С», сейчас идет согласно плану-графику производства работ. Застройщиком является ООО «Прогресс-Н».Планируемый срок сдачи объекта – декабрь 2018 года. Как отметил на выездном совещании заместитель прокурора Самарской областиТимур Маслов, со стороны ведомства за каждым из проблемных объектов закреплены ответственные. В конечном итоге количество обманутых дольщиков будет сведено к нулю, для чего региональные власти предпринимают все необходимые меры.Главный консультант управления контроля (надзора) в области долевого строительства объектов недвижимости министерства строительства Самарской области Татьяна Дрепалова сообщила, что министерство в рамках своих полномочий осуществляет контроль и надзор за строительством объектов как в рамках приема отчетности от застройщиков, так и на основании обращений граждан.«Возникающие вопросы решаются по мере поступления в рамках рабочих групп», - пояснила она, передает пресс-служба облправительства.