В Самаре состоялось торжественное открытие сервиса поминутной аренды автомобилей

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Перерезая символическую ленту, открывающую машинам каршеринга выезд в город, руководитель Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услугсказал: «Мы приветствуем новые компании и технологии, приходящие в наш город и надеемся, что жители Самары будут аккуратными водителями каршеринга и не будут нарушать правил дорожного движения».Президент сервиса Делимобильсчитает важным вложение иностранных инвестиций в Самарскую область и компания начинает работу в Самаре с 50 автомобилей Hyundai Solaris, но если услуга окажется востребованной, автопарк будет расширен. Стоимость одной минуты аренды автомобилей, как и в других городах работы, составляет 7 рублей в тарифе «Базовый», 8 рублей в тарифе «Сказка» и 2,5 рубля в режиме ожидания.В зону начала и завершения аренды входит весь город, а также Международный аэропорт «Курумоч», где для автомобилей сервиса отведено 10 бесплатных мест на парковке P1, расположенной вблизи пассажирского терминала. При этом выбрать и забронировать машину в аэропорту можно во время ожидания багажа, предварительно зарегистрировавшись в приложении, сообщает пресс-служба ООО «Каршеринг Руссия».Фото: пресс-служба ООО «Каршеринг Руссия»