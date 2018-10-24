В Самаре состоялось торжественное открытие мемориальной доски памяти Маршала Советского Союза Дмитрий Устинова

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На торжественной церемонии открытия присутствовали родственники выдающегося военачальника и государственного деятеля, нашего земляка Дмитрия Устинова, а также ветераны оборонных предприятий, представители оргкомитета по подготовке Парад Памяти 7 ноября 2018 года ВПП «Единая Россия», председатель Думы г.о. Самара Алексей Дёгтев.Будущий министр обороны СССР родился в Самаре в многодетной рабоче-крестьянской семье и с 10 лет начал работать. Подростком он сражался в рядах Красной Армии, затем получил высшее техническое образование. За две недели до начала Великой Отечественной войны Устинов был назначен самым молодым наркомом вооружения СССР – ему было всего 33 года. Именно под его руководством город Куйбышев стал Запасной столицей страны, куда были эвакуированы десятки оборонных предприятий, и за рекордно-короткие сроки было развернуто производство вооружения для фронта. Налаженная работа предприятий в тылу во многом помогла победить Германию. В дальнейшем, Маршал Советского Союза был особо уважаем именно за успешную эвакуацию производства. После войны Устинов курировал запуск первых спутников земли, подготовку полета первого космонавта Юрия Гагарина в космос на корабле «Восток» 12 апреля 1961 года, в создании военно-транспортного самолета ИЛ-76, который и сейчас используется в авиации. Устинов – человек выдающихся способностей, целая эпоха, олицетворяющая все величие и могущество СССР, должен стать примером для подражания для современной молодежи, отметили участники торжественной церемонии.«Наша миссия, как родственников Маршала Устинова, передать всю информацию о нем современным детям. Они должны понимать, какие герои были в нашей стране. Простой человек смог добиться очень больших высот, даже в такой сложной стране, как СССР и это реальность. Все дороги открыты! Я считаю, что школа №144 достойна носить имя Маршала Устинова. Здесь настолько сильная образовательная программа, что биографию моего деда дети знают наизусть, они ездят по стране, собирают экспонаты для школьного музея», - говорит Сергей Немцов, внук Маршала Советского Союза Дмитрия Устинова.Подготовка к открытию музея была кропотливой и тщательной. Благодаря родственникам Дмитрия Фёдоровича Устинова, в школе появился еженедельный устный журнал «От солдата до Маршала», разработан пилотный номер школьной газеты «Устиновцы». Для проведения исследовательской работы была организована поисковая экспедиция в Шигонский район Самарской области. В результате взаимодействия с администрацией города Макарьев школьный музей пополнился документами, фотографиями, книгами и буклетами. Также педагоги и учащиеся разработали маршрут интерактивной экскурсии по «устиновским» местам Самары на русском и английском языках.«Устинов для нас это тот человек, которому мы стараемся подражать, на кого равняемся и чьей памятью живем. Сегодня в музее выставляется интерактивная доска, которая была передана нам по инициативе Александра Борисовича Фестисова и оргкомитета по подготовке Парада Памяти 7 ноября 2018 года», - говорит Анатолий Лазарев, директор школы №144 г.о. Самара.В рамках мероприятий по подготовке к Параду Памяти 7 ноября 2018 года, 30 октября в честь 110-летия со Дня рождение Дмитрия Федоровича Устинова в полдень в Самаре состоится торжественное возложение цветов к памятнику в сквере им. Д.Ф Устинова, также в «Самарской публичной библиотеке» на ул. Куйбышева, 95 в 11:00 начнется лекция о жизни и деятельности нашего выдающегося земляка, Почетного гражданина Самары, передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары