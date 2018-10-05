В Самаре состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной живописцу Юрию Ивановичу Филиппову

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В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, врио министра культуры Самарской областив, вдова художника, сотрудники и студенты Самарского государственного социально-педагогического университета.Юрий Иванович является автором более 1000 живописных и графических произведений, которые находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Самарском областном художественном музее, а также в частных собраниях в России и за рубежом.Кроме активной творческой деятельности он вел большую научную и педагогическую работу. Стоял у истоков создания Куйбышевского художественного училища, около 20 лет преподавал рисунок на архитектурном факультете Самарского архитектурно-строительного института. В 1994 году Ю.И. Филиппов создал отделение «Изобразительное искусство и черчение», а затем кафедру изобразительного и декоративно-прикладного искусства в Самарском педагогическом университете, был ее заведующим.«Сегодня необычный день. Неслучайно именно сегодня, в День учителя, мы открываем памятную доску в честь Юрия Ивановича Филиппова. Помимо того, что он был великолепный художник и его наследие — это гордость нашей губернии, он являлся великолепным учителем, оставившим огромное количество учеников. Учеников, которые сегодня создают славу Самарской области, развивают ее культуру и искусство. Я поздравляю всех с этим событием! Тамаре Сергеевне желаю долгих лет жизни, упорства в той замечательной и очень важной работе, которую она ведет, продолжая дело своего мужа Юрия Ивановича Филиппова», — отметил руководитель областного министерства культуры Сергей Филиппов, передает пресс-служба облправительства.Фото: samcult.ru