В Самаре состоялось торжественное открытие Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

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21 ноября в выставочном центре «Экспо-Волга» состоялась торжественная церемония открытия Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Самарской области. Главному событию в сфере профессионального образования региона дал старт глава Администрации Губернатора Самарской области Дмитрий Холин, который зачитал обращение Дмитрия Азарова к участникам: «Движение молодых профессионалов постоянно задает новые стандарты подготовки кадров во всех отраслях экономики. С каждым годом расширяется число соревнований и количество компетенций. Это дает нам возможность совершить качественный прорыв в уровне квалификации работников предприятий, решить проблему повышения производительности труда.Не сомневаюсь, что вы сможете продемонстрировать все, на что способны, и в дальнейшем достойно представлять Самарскую область на федеральном и мировом уровне».В ходе церемонии Самарская область приняла эстафету знамени международного союза «WorldSkills», которое побывало во многих странах мира, а также на международной космической станции. Вынос знамени был доверен абсолютному победителю чемпионата этого года «EuroSkills» в Будапеште, студенту Поволжского государственного колледжа Михаилу Воронцову. В рамках церемонии открытия участники состязаний и эксперты принесли торжественную клятву о честных состязаниях и непредвзятом судействе.Подведение итогов чемпионата и церемония закрытия состоится в субботу, 24 ноября, в выставочном центре «Экспо-Волга».