В Самаре состоялось торжественное открытие Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
21 ноября 2018 17:46
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Не сомневаюсь, что вы сможете продемонстрировать все, на что способны, и в дальнейшем достойно представлять Самарскую область на федеральном и мировом уровне».
В ходе церемонии Самарская область приняла эстафету знамени международного союза «WorldSkills», которое побывало во многих странах мира, а также на международной космической станции. Вынос знамени был доверен абсолютному победителю чемпионата этого года «EuroSkills» в Будапеште, студенту Поволжского государственного колледжа Михаилу Воронцову. В рамках церемонии открытия участники состязаний и эксперты принесли торжественную клятву о честных состязаниях и непредвзятом судействе.
Подведение итогов чемпионата и церемония закрытия состоится в субботу, 24 ноября, в выставочном центре «Экспо-Волга».
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