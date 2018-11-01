В Самаре состоялось публичное обсуждение результатов правоприменительной практики федерального государственного охотнадзора

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По итогам трёх проверок выявлены нарушения правил пользования и выдано 11 предписаний. В отношении 3-х юридических и 2-х должностных лиц возбуждено 5 дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 8.37 КоАП РФ, наложено штрафов на общую сумму 105,0 тыс. руб.В рамках контроля за исполнением предписаний департаментом охоты и рыболовства проведено 9 проверок, по результатам которых в отношении двух охотпользователей в связи с неисполнением предписаний возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 19.5 КоАП РФ.Материалы переданы по подведомственности на рассмотрение в суд. В текущем году запланировано проведение ещё четырёх проверок по контролю за исполнением предписаний.Все проверки проведены в соответствии с законодательством, нарушений сроков и времени проведения проверок не допускалось.В результате осуществления федерального государственного охотничьего надзора значительно повысилось исполнение охотпользователями требований законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.Охотпользователями Самарской области в закрепленных охотничьих угодьях проводятся мероприятия по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов, регулированию численности отдельных объектов животного мира, ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия. Улучшена ситуация с соблюдением нормативов в области охоты и сохранения охотничьихресурсов, в частности нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях. передает пресс-служба облправительства.