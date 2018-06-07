В Самаре состоялось первое заседание рабочей группы по вопросу предполагаемой многоэтажной застройки на 5-ой просеке
7 июня 2018 15:15
В среду, 6 июня, в стенах Департамента градостроительства собрались представители горадминистрации, областного министерства строительства, надзорных органов и инициативные жители 5-ой просеки, чтобы осудить вопросы, связанные с предполагаемой высотной застройкой напротив дома №125. Заседание рабочей группы состоялось под руководством Елены Лапушкиной.
Решение о создании специальной группы было принято главой Самары после встречи с жителями домов 5-й и 6-й просек и улицы Солнечной, которая прошла 31 мая. Во время этой встречи самарцы задавали Главе множество вопросов на тему предполагаемого строительства трех 24-этажных домов. Поиском ответов на волнующие вопросы как раз и будет заниматься рабочая группа.
На первом заседании инициативные жильцы смогли получить ответ на вопрос о вырубке зеленых насаждений на спорной территории. Глава администрации Октябрьского района Алла Волчкова подчеркнула, что район выдавал разрешение исключительно на спил деревьев, которые признаны аварийными. На вырубку живых деревьев, которые, по словам жителей, были уничтожены в большом количестве, ни районная администрация, ни Департамент городского хозяйства и экологии разрешение не выдавали.
Заместитель руководителя Департамента Андрей Христов подтвердил слова главы администрации Октябрьского района:
«За разрешением на вырубку деревьев на данной территории к нам никто не обращался, - рассказал Андрей Христов. – В связи с многочисленными жалобами жителей Департамент городского хозяйства и экологии направил два заявления в полицию по факту вырубки зеленых насаждений. Также Департамент принял решение провести и собственную проверку совместно с представителями природоохранной прокуратуры».
Ответ был дан и на вопрос о возможности размещения в микрорайоне детских образовательных учреждений. Руководитель Департамента градостроительства Елена Бондаренко сообщила, что проработаны варианты размещения социальных объектов на двух земельных участках, расположенных неподалеку.
«Типовая школа на 1100 мест может быть размещена на территории бывшей базы отдыха «Мечта». Это территория находится в муниципальной собственности, что, несомненно, большой плюс», - пояснила Елена Бондаренко.
В качестве второго варианта был представлен земельный участок, прилегающий к лицею «Спутник». На этой территории, по информации Елены Бондаренко, реально разместить детский сад или начальную школу на 300 мест. Однако о возможности реализовать задуманное можно будет говорить только после переговоров с собственником земельного участка.
По мнению жителей микрорайона, наилучшей площадкой для размещения социальных объектов является территория, планируемая под строительство многоквартирных домов. Представитель собственников этой территории Олег Купцов заявил, что не уполномочен обсуждать столь серьезные вопросы, но подчеркнул, что передаст озвученное предложение. Елена Лапушкина поручила организовать встречу с собственниками участков для обсуждения предложенного пути развития территории:
«Мы проработаем все возможные варианты. Но, уважаемые жители, вы должны понимать, что даже если собственники территории согласятся на продажу участка Администрации города, решение будет зависеть от условий возможной сделки».
Поставлена точка и в вопросе о том, попадает ли территория предполагаемой застройки в охранную зону НФС-1. Напомним, что на встрече с Главой жильцы называли эту территорию непригодной для строительства многоэтажных домов и просили проверить, нарушает ли она охранную зону этого объекта.
Технический директор ООО «Самарские коммунальные системы» Дмитрий Ракицкий, присутствовавший на заседании, сказал, что согласно действующему законодательству охранная зона НФС устанавливается паспортом объекта индивидуально. Охранная зона НФС-1, по его словам, составляет 350 м, а не 500 м, как предполагали жители и не пересекается с участком собственников территории.
Вопрос наложения спорной территории на охранную зону «Дачи купца Головкина», который также волнует жителей, сейчас находится в проработке Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.
В конце встречи жители микрорайона обратились к Елене Лапушкиной с новой просьбой:
«До недавнего времени рядом с нашими домами находились заброшенные гаражи и погреба, которые были снесены и вывезены. Однако строительный и бытовой мусор так и остался. Мы просим помочь привести эту территорию в порядок», - сказали жильцы.
Елена Лапушкина поручила районной администрации вместе с жителями провести субботник на этой территории:
«Алла Александровна, на вас лежит организационная часть: позаботьтесь о том, чтобы в выбранный день на территории была необходимая техника, инвентарь и сотрудники. А вас, уважаемые жители, я попрошу максимально оповестить соседей о предстоящем субботнике и поддержать мероприятие собственным участием».
По окончании встречи Елена Лапушкина предложила провести следующее заседание рабочей группы после того, как будут получены результаты проверок по факту незаконной вырубки лесов, засыпке озера и незаконного складирования строительного мусора:
«К этому времени мы встретимся с собственниками всех земельных участков, обговорим возможность размещения социальных объектов. В случае возникновения новых вопросов сообщайте о них незамедлительно», - заключила глава города, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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