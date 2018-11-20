В Самаре состоялось первое заседание рабочей группы по созданию Самарского филиала Третьяковки на базе «Фабрики-кухни»

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"Провели первое заседание рабочей группы @Culture_RF по созданию Самарского филиала Третьяковки на базе «Фабрики-кухни». Цели определены, задачи поставлены. До 3.12 договор на корректировку проекта будет заключён. Передачу объекта от Росизо к ГТГ начнём весной", - написал Александр Хинштейн в Твиттере.