В Самаре состоялось открытие региональной Модели ООН
1 апреля 2019 21:55
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Она отметила, что Самарская Модель ООН благодаря вниманию, которое уделяется ей уже сейчас, в скором времени может претендовать на статус ключевой образовательной площадки.
Первый заместитель председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов призвал делегатов не бояться трудностей, которые возникнут перед ними в ходе дискуссий, а стремиться реализовать цели, которые каждый участник поставил для себя:
"Во время игры у вас будет возможность научиться вести переговоры, искать и находить компромиссы, готовить резолюции, получить опыт публичных выступлений перед аудиторией. Вы сможете более четко сформулировать свою жизненную позицию и научиться аргументированно отстаивать ее.
Эти качества будут очень востребованы при решении самых серьезных задач, в том числе и стоящих перед Самарской областью, о которых на этой неделе в своем послании говорил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."
Известный российский дипломат и член Совета Федерации ФС РФ Фарит Мухаметшин, вспоминая долгие годы, проведённые на дипломатической службе, с гордостью отметил, что Самарская область продолжает добрые традиции проведения подобных мероприятий.
"Знания и навыки, полученные во время проведения Модели, станут вам хорошим подспорьем не только в дипломатии, но и в любом другом виде деятельности, какой бы вы ни выбрали" - говорилось в послании дипломата.
Также перед участниками выступили руководитель межкомиссионной рабочей группы по вопросам общественной дипломатии и международного сотрудничества Дмитрий Камынин, директор Информационного центра ООН в г. Москве Владимир Кузнецов, вице-спикер Самарской Губернской Думы Александо Степанов.
В мероприятии приняли участие студенты и школьники из ведущих учебных заведений Самарской области, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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