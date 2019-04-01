В Самаре состоялось открытие региональной Модели ООН

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С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась руководитель Департамента внешних связей Самарской области, пожелав делегатам удачи и плодотворных дискуссий в рамках всех площадок Модели.Она отметила, что Самарская Модель ООН благодаря вниманию, которое уделяется ей уже сейчас, в скором времени может претендовать на статус ключевой образовательной площадки.Первый заместитель председателя Правительства Самарской областипризвал делегатов не бояться трудностей, которые возникнут перед ними в ходе дискуссий, а стремиться реализовать цели, которые каждый участник поставил для себя:"Во время игры у вас будет возможность научиться вести переговоры, искать и находить компромиссы, готовить резолюции, получить опыт публичных выступлений перед аудиторией. Вы сможете более четко сформулировать свою жизненную позицию и научиться аргументированно отстаивать ее.Эти качества будут очень востребованы при решении самых серьезных задач, в том числе и стоящих перед Самарской областью, о которых на этой неделе в своем послании говорил губернатор Самарской области."Известный российский дипломат и член Совета Федерации ФС РФ, вспоминая долгие годы, проведённые на дипломатической службе, с гордостью отметил, что Самарская область продолжает добрые традиции проведения подобных мероприятий."Знания и навыки, полученные во время проведения Модели, станут вам хорошим подспорьем не только в дипломатии, но и в любом другом виде деятельности, какой бы вы ни выбрали" - говорилось в послании дипломата.Также перед участниками выступили руководитель межкомиссионной рабочей группы по вопросам общественной дипломатии и международного сотрудничества, директор Информационного центра ООН в г. Москве, вице-спикер Самарской Губернской ДумыВ мероприятии приняли участие студенты и школьники из ведущих учебных заведений Самарской области, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.