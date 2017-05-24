В Самаре состоялось открытие фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест»
24 мая 2017 14:53
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В этом году в рамках фестиваля будут отреставрированы четыре дома, расположенные на улицах Молодогвардейская, 83 и 87, Самарская, 179а, Чапаевская, 132.
Один из инициаторов проекта «Том Сойер Фест» Андрей Кочетков выразил надежду, что самарцы, проживающие здесь, будут не только принимать участие в работах, но и позаботятся об облике своих домов в дальнейшем. Он добавил, что самарский опыт взят на вооружение в других регионах.
«В этом году «Том Сойер Фест» будет запущен как минимум в 10 городах России», - сказал он.
Руководитель общественной организации «За информационное общество» Анастасия Кнор, которая также является одним из инициаторов проекта, рассказала, что работы параллельно будут вестись на трех домах, после чего волонтеры займутся последним зданием, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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