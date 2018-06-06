В Самаре состоялось очередное выездное заседание по переселению граждан из аварийного жилья
6 июня 2018 17:38
территории Самарской области.
В своём Послании Дмитрий Азаров подчеркнул особую важность переселения людей из аварийного и ветхого жилья.
«В этом году программа расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года, должна быть завершена. Но по факту многие дома, непригодные для жизни, не попали в ту программу. Наша обязанность перед людьми – устранить эту несправедливость и обеспечить достойные условия жизни».
В заседании участвовали представители областного минстроя, государственной жилищной инспекции Самарской области, прокуратуры г. Самары, представители управляющей компании и компании-застройщика. В процессе общения с жителями каких-либо жалоб в адрес органов исполнительной власти не поступало. Граждане поблагодарили работников управляющей компании и компании-застройщика за эффективную и слаженную работу. В настоящее время многие вопросы, связанные с инфраструктурой района, активно решаются местными властями: запущены автобусы, строятся магазины, парки и т.д. А с началом эксплуатации Фрунзенского моста данный район должен стать еще более привлекательным.
«В рамках реализации программных мероприятий по переселению из аварийного жилья в период с 2013 по 2017 годы на территории Самарской области было переселено более 20 тыс. граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью свыше 300 тыс. кв. м. Объем средств, выделенных на эти мероприятия, составил более 11 млрд. рублей, в том числе средства Фонда около 3 млрд. рублей», - отметил врио министра строительства Самарской области Александр Баландин.
В конце 2017 года в микрорайоне Волгарь в сжатые сроки были построены пятиэтажные жилые дома для переселенцев, приобретено 230 жилых помещений, из них на данный момент заселено свыше 70, по остальным работа будет продолжена, сообщает пресс-служба облправительства.
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