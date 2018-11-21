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В Самаре состоялось экспертное и публичное обсуждение общественной инициативы по присвоению имен великих соотечественников российским аэропортам

21 ноября 2018 19:15
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В ходе дискуссии участники обсудили детали организации и проведения общенационального конкурса по присвоению имен аэропортам, промежуточные итоги голосования.
В самарском Доме журналистов состоялось экспертное и публичное обсуждение общественной инициативы по присвоению имен великих соотечественников российским аэропортам. Мероприятие прошло в формате круглого стола в рамках совместного проекта газеты «Волжская коммуна» и Самарской областной организации Союза журналистов России при поддержке Правительства Самарской области.

В ходе дискуссии участники обсудили детали организации и проведения общенационального конкурса по присвоению имен аэропортам, промежуточные итоги голосования; приглашенные эксперты подробно рассказали о внесших значимый вклад в развитие и становление региона претендентах, чьи имена могут быть присвоены аэропорту Курумоч, о форматах сохранения исторической памяти, создании культурно-исторического брендинга территории Самарской области, а также влиянии проекта на развитие туристического направления губернии в целом.

Открывая дискуссию, главный редактор газеты «Волжская коммуна» Ирина Лукьянова сказала: «Нам непросто определиться с собственной идентичностью, потому что у нас в регионе много всего! Нам сложно сказать, какие мы, сложно брендироваться, потому что у нас и запасная столица, и космос, и великие культурные объекты… Очень своевременен проект «Великие имена России», поскольку мы действительно начинаем более серьезно обсуждать, кто из соотечественников может стать «брендом» региона, чье великое имя дополнит название такого важнейшего объекта как аэропорт Курумоч».

Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский подвел промежуточные итоги голосования, отметив, что общее количество проголосовавших в финальном раунде конкурса «Великие имена России» приближается к 1,5 млн человек. За минувшие сутки обработано 221 тысяча анкет, собранных на мобильных пунктах голосования за последние четыре дня. Отданные голоса добавляются к сводным данным, которые отражаются на главной странице сайта ВеликиеИмена.рф. Основной площадкой конкурса остаются сайт и социальные сети – онлайн голосуют 70% участников конкурса.

На 21 ноября абсолютный чемпион по числу голосов – аэропорт Уфы, его выбрало 85,3 тысяч участников конкурса. Сопоставимая активность наблюдается по аэропортам Казани – 69,1 тыс. человек, Симферополя – 62,8 тыс. человек, Минеральных Вод – 58,6 тыс. человек. По числу проголосовавших за Курумоч россиян Самара вышла в ТОП-5, набрав 57 тысяч голосов, которые распределились следующим образом:

Сергей Королёв – 31665

Николай Кузнецов – 11867

Эльдар Рязанов – 8713

Василий Татищев – 4680

В рейтинге активности голосования по городам лидируют:

Воронеж – 48,6 тыс.

Ставрополь – 48,2 тыс.

Калуга – 47,2 тыс.

Пенза – 46,9 тыс.

Мурманск – 46,5 тыс.

Калининград – 44,8 тыс.

Тюмень – 44,3 тыс.

Нижний Новгород – 41,5 тыс.

Относительно низкая активность голосования в Московском регионе. Три столичных аэропорта совокупно получили чуть больше голосов, чем Уфа:

Шереметьево – 26,3 тыс. голосов,

Домодедово – 31,8 тыс. голосов,

Внуково – 36,1 тыс.

В ряде регионов сменились имена-лидеры. В Москве (Шереметьево) вместо Андрея Туполева фаворитом стал Александр Пушкин, в Волгограде на первое место вышел маршал Василий Чуйков, обогнав по числу голосов летчика Алексея Маресьева, в Южно-Сахалинске – один мореплаватель адмирал Геннадий Невельской потеснил с первого места другого – адмирала Ивана Крузенштерна.

В Санкт-Петербурге (Пулково), где все дни голосования стабильно лидировал Петр I, стремительно набирает голоса кандидатура Александра Невского, в Сочи острая конкуренция за первую позицию между адмиралом Михаилом Лазаревым и летчиком-космонавтом Виталием Севостьяновым, минимальная разница голосов в Екатеринбурге – у литератора Павла Бажова и промышленника Акинфия Демидова.

Снизилась динамика прироста голосов по аэропорту Пулково (Санкт-Петербург), который в первую неделю финального тура стабильно был в лидерах. Сейчас у Пулково 36,5 тыс. голосов.

Также обращают на себя внимание низкие показатели по дальневосточным аэропортам, учитывая, что авиация для этого региона – один из основных видов транспорта. У Владивостока пока 10,8 тыс. голосов, Петропавловска-Камчатского – 11,8 тыс. голосов, Благовещенска – 9,7 тыс. голосов, Южно-Сахалинска – 13,9 тыс. голосов.

До конца финального тура еще 10 дней и, как показывает практика, ситуация может измениться. Так регионы, бывшие в «середняках», сейчас демонстрируют заметный рост активности. Самый большой прирост голосов за минувшие сутки зафиксирован в Воронеже (+23 тыс. голосов), Самаре (+21,7 тыс. голосов), Симферополе (+15,6 тыс. голосов), Минеральных Водах (+15 тыс. голосов), Тюмени (+12,6 тыс. голосов), Ставрополе (+12 тыс. голосов).

«Хочется отметить, что жители Самарской области очень серьезно и красиво участвуют в федеральном проекте «Великие имена России». Результаты активного голосование говорят сами за себя! Ракетно-космическая отрасль является тем индустриальным кластером, который позволяет жителям нашего региона расти и развиваться, повышать технический уровень. Главная интрига конкурса – «битва» за популярные имена, которые хотят присвоить участники конкурса аэропортам сразу нескольких регионов. Имя Сергея Королёва вышло в лидеры голосования в Самаре и Москве (Внуково), также как и Михаила Лермонтова – в Пензе и Минеральных Водах, Петра Первого – в Санкт-Петербурге (Пулково), Воронеже и Астрахани.

По условиям конкурса, популярное имя присвоят тому аэропорту, где перевес голосов, поданных за него, будет больше в процентном соотношении. Таким образом, если бы итоги голосования подводились уже сегодня, имя основоположника советской космонавтики получил бы аэропорт Курумоч – в Самаре за Королёва проголосовало 55,6%, на 6,6% больше, чем в Москве, – отметил Павел Покровский. Он обозначил позицию Общественной палаты Самарской области, которая видит в реализации конкурса «Великие имена России» не столько рядовой проект, сколько возможность экономического прорыва нашего региона. «Самарская область сделала огромный вклад в развитие всей ракетно-космической отрасли, С.П. Королёв является отцом-основателем ракетостроения, и в обязательном порядке должен быть представлен нашей авиационной гаванью и стать еще одним из тех четко действующих брендов, который сюда привлечет массу людей», – уверен Павел Покровский.

Тему важности экономического эффекта продолжил врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев: «Необходимо понимать, что аэропорт Курумоч – это крупнейший авиационный хаб, через который проходит пассажиропоток более двух миллионов человек ежегодно. Люди будут сталкиваться с тем или иным наименованием с момента приземления, сразу погружаясь в историю, что будет положительно сказываться на имидже региона. Очень трудно сделать выбор, поскольку все имена достойные и связаны с историей, культурой, туризмом. Хотя, если говорить лично про мой выбор, я как выпускник аэрокосмического университета им. С.П. Королёва, уже сделал свой выбор и не буду этого скрывать. Хотелось бы призвать наших жителей Самарской области проявить инициативу и проголосовать, потому что действительно, мы сейчас находимся в определённой конкурентной среде. В последующем на территории Курумоча наверняка появится экспозиция, посвященная, например, С.П.Королёву, и людей, которые будут приезжать на территорию нашего региона, это будет стимулировать к посещению других наших туристических экскурсионных маршрутов, в том числе самого посещаемого Музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая». Надо понимать, что авиационно-космический кластер в регионе – самый крупный по количеству людей, работающих в отрасли авиации и космонавтики, – более 45 тысяч человек. Они и сами являются носителями истории, информации и могут быть вовлечены в сферу туризма, положительно воздействуя на формирование имиджа Самары как космической столицы.

Если говорить про международные бренды, которые могут быть эффективны при продвижении в целом Российской Федерации, необходимо упомянуть один из федеральных маршрутов (куда входит несколько городов, в т.ч. и Москва, и Самара, и Калуга), который продвигает Министерство культуры Российской Федерации, – «Россия – родина космонавтики». В этой связке второе имя Курумоча также может нам позволить органично встроиться в этот туристический маршрут, спозиционироваться, начиная с территории аэропорта, представляя наш регион как один из центров ракето- и авиастроения».

Приглашенные эксперты рассказали о всех претендентах ТОП-4, внесших значимый вклад в развитие и становление региона, чьи имена могут быть присвоены аэропорту Курумоч. Так, коллектив музея Эльдара Рязанова ожидаемо поддерживает кандидатуру советского режиссера, уроженца Самары. «Очень правильно, что это имя вписано в проект «Великие имена России», – обозначил в своем выступлении руководитель музея Э. А. Рязанова Глеб Чечевин. – Это будет способствовать межрегиональным связям в нашей стране, особому статусу нашего города как на карте России, так и в мировом масштабе». Директор музея «Самара Космическая» Елена Кузина посвятила свой рассказ генеральному конструктору авиационных и ракетных двигателей Николаю Дмитриевичу Кузнецову, генеральному конструктору Государственного союзного опытного завода №2 по разработке и производству опытных рактивных двигателей в Куйбышеве (ныне Самарский научно-технический комплекс имени Н.Д.Кузнецова): «Он был дальновидным, очень широким спектром занимался – не только техникой и заводом, но и людьми! Выдвигал инициативы, выбивал деньги в те времена, не только на завод, но и на то, чтобы строить детские сады, прачечные, дома культуры!»

Подводя итоги обсуждения, руководитель проекта газеты «Волжская коммуна» и модератор круглого стола Ирина Подлесова поблагодарила всех участников за живую и интересную беседу, напомнив всем, что голосование продлится до 30 ноября. Отдать голос за своего кандидата можно несколькими способами: на сайте ВеликиеИмена.рф, через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», с помощью телефона горячей линии: 8 800 707 93 17, заполнив анкету у волонтеров. Победители конкурса будут объявлены 5 декабря 2018 года, передает пресс-служба облправительства.
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