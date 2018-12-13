В Самаре состоялась встреча с победителями регионального чемпионата WorldSkills Russia

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13 декабря в министерстве образования и науки Самарской области состоялась встреча главы регионального минобрнаукис победителями и призёрами регионального чемпионата WorldSkills по компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах» и «Преподавание музыки в школе».В начале встречи министр обратился к молодым специалистам с кратким приветствием: «Настоящий учитель должен быть не только хорошим предметником, но и психологом. Мы искренне надеемся, что вы, показав мастерство уже на этапе обучения, после получения специальности придёте в школы, детские сады и учреждения дополнительного образования».В ходе мероприятия состоялось живое обсуждение проблем педагогического образования, особенностей учительского труда и жизни современной школы.Студентка Тольяттинского социально-педагогического колледжа, завоевавшая «золото» в компетенции «Преподавание в младших классах», отметила: «Чемпионат WorldSkills – потрясающая возможность не только расширить свои горизонты, но и повысить свою квалификацию. Я узнала много нового и ещё раз убедилась в правильности своего профессионального выбора».На встрече присутствовал участник чемпионата, который ещё только делает свой профессиональный выбор. Обладатель серебряной медали чемпионата JuniorSkills, ученик школы № 2 г. Нефтегорскасказал: «Я стараюсь использовать все возможности участия в различных конкурсах, чтобы точнее выбрать профессию. Во время подготовки к чемпионату и во время соревнований я постарался вжиться в учительский труд. Я понял, что школа – место, которое постоянно подпитывает тебя энергией, где работа – это постоянное творчество».Все участники встречи получили памятные подарки от министерства образования и науки Самарской области – смарт-часы, передает пресс-служба облправительства.