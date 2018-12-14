В Самаре состоялась лекция «Россия и мир: приоритеты, «окна возможностей» и потенциальные риски»
14 декабря 2018 17:37
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Лекция была организована департаментом по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области во взаимодействии с департаментом государственной службы и кадров Администрации Губернатора Самарской области при поддержке Совета отделения Российского исторического общества в Самаре.
Василий Христофоров является признанным специалистом в области истории отечественных спецслужб и проблем национальной безопасности, архивного дела и рассекречивания документов, востоковедения и афганистики. Многолетний практический опыт работы в органах государственной безопасности и серьезная академическая подготовка позволяют ему делать обоснованные теоретические и практические выводы, касающиеся проблем национальной безопасности.
В лекции были затронуты актуальные сюжеты текущей геополитической ситуации с учетом ключевых целей российской внутренней и внешней политики, проанализированы векторы взаимодействия России с государствами ближнего и дальнего зарубежья, высказаны практические рекомендации для органов исполнительной власти в области национальной и региональной безопасности.
По словам врио вице-губернатора – руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Юрия Рожина, лекции таких специалистов, как Василий Христофоров, всегда вызывают у сотрудников органов государственной власти неподдельный интерес и способствуют повышению их информированности. Несомненно, что информация по целому ряду аспектов, раскрытых в ходе лекции, будет применена руководящим составом органов исполнительной власти Самарской области при реализации тех стратегических задач, которые ставит Президент Российской Федерации Владимир Путин и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Лекция была с интересом воспринята слушателями, которые задавали лектору различные вопросы.
Так, например, студент 1 курса Самарского государственного технического университета Евгений Селезнев поинтересовался мнением лектора о путях профессиональной и личностной самореализации.
Лектор, вышедший в отставку в звании генерала-лейтенанта ФСБ России, констатировал, что очень важно найти ту сферу, которая наиболее полно отвечает личным и профессиональным качествам человека. Сегодняшняя молодежь – это те кадры, которые завтра будут обеспечивать успешность и безопасность государства при работе на совершенно различных должностях в государственных и частных структурах. Однако вне зависимости от избранного пути успех не приходит сразу; успех – это всегда упорная работа над собой. Поэтому профессиональная и личностная самореализация может быть успешна при условии участия в различных общественных и профессиональных мероприятиях.
Присутствовавшая на лекции руководитель департамента государственной службы и кадров Администрации Губернатора Самарской области Наталья Баландина отметила, что ответ лектора относительно путей профессиональной и личностной самореализации полностью соотносится с поставленной Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым задачей по формированию эффективного кадрового резерва Самарской области. Наталья Баландина напомнила слова Губернатора о том, что кадровый резерв должен быть открыт для всех, кто видит свое призвание в служении обществу, что люди, попавшие в резерв, должны проходить соответствующее обучение, в том числе должны быть включены в систему наставничества, а также отметила, что в 2019 году будет продолжена работа по внедрению наставничества, по развитию проекта «Кадросфера» и по привлечению членов Молодежного кадрового резерва Самарской области к целому ряду проектов.
Один из сотрудников органов государственной власти Самарской области поинтересовался мнением лектора о значении деятельности региональных отделений исторических ассоциаций и общественно-государственных организаций России.
Лектор отметил, что деятельность исторических организаций в субъектах Российской Федерации (например, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и др.) имеет важнейшее значение, поскольку направлена на объединение усилий общества, государства, ученых, творческих деятелей и любителей истории для формирования общероссийской исторической культуры. Важно проводить работу, направленную на популяризацию отечественной истории, на сохранение национальной памяти, исторического и культурного наследия России. Безусловно, такая работа требует желания и помощи людей, небезразличных к отечественной истории.
Первый заместитель руководителя Администрации Губернатора Самарской области, Председатель Совета отделения Российского исторического общества в Самаре Виктор Кузнецов выразил поддержку словам лектора и отметил, что в 2019 году отделение Российского исторического общества в Самаре планирует провести целый комплекс мероприятий, направленных на повышение заинтересованности изучением отечественной истории. Указанные мероприятия предполагают привлечение молодежи, студенчества, а также активное взаимодействие высших учебных заведений Самарской области, государственных органов и любителей истории.
Наталья Баландина отметила, что в случае необходимости к указанной деятельности могут быть привлечены лица, прошедшие отбор в Молодежный кадровый резерв Самарской области.
Присутствовавший на лекции врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов отметил, что приглашение известных специалистов для чтения лекций на профессиональную тематику для государственных гражданских служащих Самарской области является хорошей традицией и безусловно будет всегда будет находить поддержку у регионального министерства культуры.
Сотрудники органов государственной власти Самарской области поблагодарили лектора за интересную информацию. В свою очередь, Василий Христофоров отметил высокий организационный уровень проведения мероприятия и лично поблагодарил его организаторов, передает пресс-служба облправительства.
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