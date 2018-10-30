В Самаре состоялась ежегодная акция «Молитва памяти»

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«Молитва памяти» – молитвенное чтение имен погибших и пострадавших в годы репрессий. Она не является политической. Ее участники читают имена и молятся не только о безвинно пострадавших и погибших, но и об организаторах и исполнителях репрессий, самих ставших жертвами советской репрессивной машины. «Молитва памяти» проходит при поддержке Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.Чтение имен началось с краткой заупокойной молитвы (литии).В этом году «Молитва памяти» прошла в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Томске, Нижневартовске, Твери, Самаре, Воронеже, Пскове, Архангельске, Северодвинске, Вельске, Камышине, Истре, Коломне, Электростали и других городах России, а также в Молдавии, Латвии, Франции и США.Акция проводится с 2010 года, изначально ее инициатором выступило Преображенское братство – крупнейшее объединение верующих в Русской православной церкви.К участию в молитве памяти приглашены известные общественные деятели, актеры, писатели, режиссеры, историки. Свое участие подтвердили председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Дмитрий Алешковский, основатель движения «Бессмертный полк» Сергей Лапенков, режиссер Дарья Виолина. В прошлые годы к акции присоединялись кинорежиссеры Андрей Смирнов, Александр Сокуров, актеры Александр Филиппенко, Олег Басилашвили, Елена Камбурова, Елизавета Боярская, академик Алексей Старобинский, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин, ди⁠ректор Центра методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин и другие.В этот же день, 30 октября, в 21:00 организаторы предлагают зажечь на окне свечу в память о тех, кто погиб или пострадал.Поделиться историями своих близких, пострадавших от репрессий, в эти дни можно на сайте «Молитвы памяти» (http://molitvapamyaty.ru/) и в ее пабликах в Facebook (https://www.facebook.com/30oktyabrya/) и Вконтакте (https://vk.com/3ooktyabrya) с хештэгом #молитвапамяти, сообщают организаторы акции.