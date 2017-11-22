В Самаре состоится выставка городских организаций малого и среднего бизнеса

111

В выставке примут участие лингвистические клубы, театральные студии, туристические компании, производители сувенирной продукции, компании, занимающиеся инновационными разработками и продвижением ИТ- технологий и др.В рамках мероприятия состоится круглый стол «Наука и бизнес – инновационные технологии на малых предприятиях г.о. Самара», а также презентация экологического проекта «Школа-за раздельный сбор», пройдут мастер-классы на тему «Бизнес и власть, что должен знать молодой человек, чтобы войти в эту систему» и «Как увидеть в зеркале IT-аналитика».К вниманию участников будут представлены доклады на такие темы, как «Индустриальный туризм, как инструмент профориентации. Опыт запуска и развития проекта «Как рождаются вещи» для детей Самарской области» и «Опыт реализации проектов в области мультимедиа и автоматизации для образовательных учреждений «Умный университет».Во время проведения выставки планируется проведение розыгрышей путевок, мастер-классов, презентаций образовательных программ, сообщает пресс-служба администрации Самары.