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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре состоится видеоконференция «Имею право знать: права и обязанности обучающихся»

20 ноября 2017 23:16
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Специалисты разъяснят школьникам их права и обязанности в сфере образования и отдыха, расскажут об особенностях волонтерской и трудовой деятельности.
22 ноября в 13.00 в Центре профессионального образования Самарской области состоится видеоконференция «Имею право знать: права и обязанности обучающихся».

Правовое воспитание – это не столько ознакомление школьника с его правами и обязанностями, сколько формирование личности с активной гражданской позицией, уважающей законы государства. Эффективность этой работы напрямую зависит от участия в ней специалистов различных ведомств.

Мероприятие инициировано министерством образования и науки Самарской области. В Интернет-студию ЦПО Самарской области приглашены Уполномоченный по правам ребёнка в Самарской области, представители министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, департамента по делам молодёжи Самарской области, Прокуратуры Самарской области, ГУ МВД России по Самарской области, других заинтересованных ведомств.

Специалисты разъяснят школьникам их права и обязанности в сфере образования и отдыха, расскажут об особенностях волонтерской и трудовой деятельности. Специалисты системы МВД и Прокуратуры помогут подросткам разобраться в законах, нарушения которых влечёт административную, а порой и уголовную ответственность самих несовершеннолетних либо их родителей, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Самарской области.
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Комментарии



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