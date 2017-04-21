В Самаре состоится веселый спортивный праздник - Чемпионат по бегу в ползунках «Беби-кросс»
21 апреля 2017 17:07
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Место проведения мероприятия - ТРК «Вива Лэнд» (пр. Кирова, 147, 2-й этаж).
«Беби-кросс» - это самый милый праздник спорта, ведь по сути это первые спортивные соревнования маленького человека. Главная задача участников – проползти заданную дистанцию (5 метров) быстрее всех. Для карапуза это занятие - не из простых, а потому в этом ответственном деле малышам будут помогать их любимые «тренеры» – мамы, папы, бабушки и дедушки.
Самые быстрые получат призы, дипломы и свои первые медали.
Кроме «забега в ползунках» гостей праздника ожидает много интересного: аквагрим, ростовые куклы, выступления детских вокальных и танцевальных коллективов, сообщает пресс-центр газеты «Комсомольская Правда-Самара».
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