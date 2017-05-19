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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре состоится торжественное открытие финального этапа городских соревнований «Моя семья – спортивная семья»

19 мая 2017 15:48
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В соревнованиях примут участие 18 семейных команд.
В субботу, 20 мая 2017 года, в 15.00 в спортивном комплексе «СамГТУ» (Лукачева, д. 27) состоится торжественное открытие финального этапа городских соревнований «Моя семья – спортивная семья».

В соревнованиях примут участие 18 семейных команд.

По итогам победители и призеры будут награждены кубками, медалями, дипломами и сувенирной продукцией, сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



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