В Самаре состоится торжественное мероприятие общественности «Наши земляки. Золотой фонд»

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Клуб Почетных граждан Самарской области был создан в 2007 году по инициативе Почётных граждан Самарской области. Возглавляет Клуб Герой Социалистического труда Макисм Борисович Оводенко. По инициативе Клуба проходят выездные киноконцертные мероприятия в городах и районах области, встречи с учащимися образовательных учреждений. Цель данной деятельности – рассказать об исторических личностях губернии, их достижениях и вкладе в социально-экономическое развитие области. Кроме того, ежегодно при поддержке Почетныхграждан Самарской области проходит Открытый Всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль земли», сообщает пресс-служба облправительства.