В Самаре состоится торжественное мероприятие, посвященное Трудовой деятельности Почетных граждан Самарской области

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Место проведения: конференц-зал Исторического парка «Россия-Моя история», по адресу г. Самара, ул. Красноармейская д. 131, ТК «ГУДОК».Организаторы: Правительство Самарской области, Клуб Почетных граждан Самарской области, Самарский областной общественный фонд «Поволжский историко-культурный фонд».В жизни человека важную роль играют его учителя. И нам всем зачастую не хватает доброго и мудрого совета, способного поддержать в трудную минуту. В Самарской области найдется немало людей, чей профессиональный и жизненный опыт способен оказать важную помощь в повседневной жизни. Почетные граждане Самарской области являются тем кладезем, в которомсконцентрирована мудрость предшествующих поколений.В феврале 2007 года при «Поволжском историко-культурном фонде» был создан Клуб Почетных граждан Самарской области. Основная цель работы Клуба - сохранение и популяризация богатейшего опыта, накопленного нашими выдающимися земляками. Основным направлением деятельности - стали выездные киноконцертные вечера.За этот период проведено более двухсот киноконцертных мероприятий и встреч с жителями Самарской области, где зрители узнают о наших выдающихся земляках и о тех достижениях, которые были достигнуты нашими отцами и дедами, предшествующими поколениями. Живое общение позволяет лучше узнать историю и культуру родного края, воспитывает чувство патриотизма и чувство сопричастности общему делу.В программе мероприятия:- демонстрация фильма из цикла «Почетные граждане Самарской области»- встреча с Почетными гражданами Самарской области- концертПродолжительность мероприятия 1,5 часа, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети