В Самаре состоится торжественная церемония награждения одаренных детей и талантливой молодежи

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5 июня с Самарском театре оперы и балета состоится торжественная церемония награждения одаренных детей и талантливой молодежи, достигших особых успехов в области культуры, искусства и спорта.В этом году на назначение стипендий городского округа Самара в области культуры и искусства поступило 89 заявок, в области физической культуры и спорта - 54 заявки.По решению конкурсной комиссии было принято решение о назначении стипендий для 50 юных самарцев (25 человек - в сфере культуры, 25 человек - в сфере физкультуры и спорта) - победителей международных, всероссийских и региональных соревнований, лауреатов творческих конкурсов различного уровня. В течение года юные таланты будут получать денежное поощрение в размере 5 тысяч рублей ежемесячно.Перед началом церемонии для гостей мероприятия в фойе театра будут представлены художественные работы стипендиатов детских художественных школ и учащихся Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина.В концертной программе примут участие стипендиаты, учащиеся детских школ искусств и детских музыкальных школ, студенты средних и высших учебных заведений.Планируется участие в церемонии Дениса Мацуева - президента Российского благотворительного фонда «Новые имена», выдающегося музыкального и общественного деятеля, члена общественного Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации, народного артиста России, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото samadm.ru