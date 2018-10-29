В Самаре состоится театральная постановка проекта «Жизнь не театр»

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В сентябре этого года самарским школьникам была представлена театральная постановка о зависимостях от общественного мнения, от молодого человека, от социальных сетей и от наркотиков. Создавая спектакль, волонтеры работали по методике «равный - равному», которая заключается в передаче информации от подростков к подросткам - так информация воспринимается лучше.Для участия в проекте «Жизнь не театр» была собрана группа добровольцев, которые под руководством психолога и режиссера учились вовлекать молодежь в социально-полезную практику и на языке театрального искусства рассказывать о вреде различного рода зависимостей.По результатам, проведенных мероприятий, организаторы выбрали среди школьников самых активных молодых людей и пригласили их к участию в финале проекта «Жизнь не театр».Итоговую театральную постановку представят студентам ссузов города. Школьники, наравне с уже опытными добровольцами, презентуют несколько историй, связанных с проблемными ситуациями, а также постараются найти решение заявленных проблем вместе со зрителями, передает пресс-служба администрации Самары.