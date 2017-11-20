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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре состоится слет артековцев

20 ноября 2017 11:10
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В Самаре состоится слет артековцев Мероприятие пройдет во Дворце детского и юношеского творчества.
Мероприятие пройдет во Дворце детского и юношеского творчества.

23 ноября, в четверг, в 11.00 в Самарском Дворце детского и юношеского творчества состоится слёт Самарской делегации, участников смен 2016-2017 гг. Организаторы встречи – региональный оператор МДЦ «Артек». Слёт пройдет под девизом «Артековец сегодня – Артековец всегда!», сообщает пресс-служба облправительства.

В программе мероприятия: торжественная церемония открытия Слета, артековский песенный круг, станционная игра «Артек – страна детства».
В ходе слета ребятам предложат проверить навыки вязания морских узлов, принять участие в фотосессии.

Напомним, с 2015 года Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Самарской области «Самарский Дворец детского и юношеского творчества» (ГБОУ ДО СО СДДЮТ) является Региональным оператором по направлению обучающихся образовательных организаций Самарской области в МДЦ «Артек».

За период 2016-2017 гг. в 30 сменах МДЦ «Артек» приняли участие 465 талантливых ребят Самарской губернии, добившихся успехов в общественной деятельности и учёбе, победителей соревнований, смотров, олимпиад, конкурсов, фестивалей в области культуры, искусства, науки и спорта.


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Комментарии



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