В Самаре состоится слет артековцев

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23 ноября, в четверг, в 11.00 в Самарском Дворце детского и юношеского творчества состоится слёт Самарской делегации, участников смен 2016-2017 гг. Организаторы встречи – региональный оператор МДЦ «Артек». Слёт пройдет под девизом «Артековец сегодня – Артековец всегда!», сообщает пресс-служба облправительства.В программе мероприятия: торжественная церемония открытия Слета, артековский песенный круг, станционная игра «Артек – страна детства».В ходе слета ребятам предложат проверить навыки вязания морских узлов, принять участие в фотосессии.Напомним, с 2015 года Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Самарской области «Самарский Дворец детского и юношеского творчества» (ГБОУ ДО СО СДДЮТ) является Региональным оператором по направлению обучающихся образовательных организаций Самарской области в МДЦ «Артек».За период 2016-2017 гг. в 30 сменах МДЦ «Артек» приняли участие 465 талантливых ребят Самарской губернии, добившихся успехов в общественной деятельности и учёбе, победителей соревнований, смотров, олимпиад, конкурсов, фестивалей в области культуры, искусства, науки и спорта.