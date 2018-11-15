В Самаре состоится семинар по реализации Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»
15 ноября 2018 14:21
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В рамках мероприятия запланировано проведение тематических круглых столов по мерам государственной поддержки предприятий-участников реализации Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и оптимизации офисных процессов с целью повышения производительности труда.
В мероприятии примут участие представители региональных органов власти, эксперты федерального уровня, в частности, генеральный директор ФЦК Николай Соломон.
Место проведения семинара: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210, аудитория 614. Регистрация участников начнется в 8.00. Начало мероприятия в 9.00.
Напомним, Самарская область в 2017 году стала «пилотным» участником реализации федеральной приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости». В настоящее время Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым поставлена задача по увеличению количества предприятий-участников реализации Национального проекта, передает пресс-служба облправительства.
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