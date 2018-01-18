В Самаре состоится региональный конкурс профмастерства молодых дарований по изобразительному искусству «Преображение»

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Учредителем и организатором Конкурса является «Агентство социокультурных технологий». Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Самарской области.Конкурс проводится при партнерском участии:- Самарского регионального отделения ВТОО «Союз художников России»;- Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина.Целью Конкурса является определение перспективы профессионального развития молодых художников в контексте модернизации художественного образования с учетом федеральных государственных требований к образовательным программам предпрофессионального и профессионального обучения по специальности «Живопись» (учебный предмет «Рисунок»).Среди основных задач - выявление молодых дарований в области изобразительного искусства, повышение профессионального уровня молодых художников.В состав компетентного жюри входят члены ВТОО «Союз художников России»: директора и преподаватели Самарского областного училища культуры и искусств, Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина, Детской художественной школы № 2 городского округа Самара (победитель Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств»).Особенность Конкурса «Преображение» заключается в том, что он проходит в два этапа и охватывает большую часть учебных предметов.I этап - учрежденский (заочный).Выполняется задание по живописи и композиции:1. «Академическая постановка»2. «Станковая композиция»II этап - региональный (очный).В течение 4 астрономических часов выполняется задание по рисунку (рисование натюрморта с натуры).Победители определяются по совокупности двух этапов.21 января в 11:00 в рамках конкурса состоится открытый просмотр учебных работ учащихся 3-5 классов художественных школ и школ искусств городских округов Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань, Отрадный, Чапаевск, муниципальных районов Самарской области на соответствие Федеральным государственным требованиям по специальностям «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство», дисциплины «Рисунок», «Живопись», «Композиция», сообщает пресс-служба облправительства.