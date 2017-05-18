В Самаре состоится региональный гала-концерт окружного конкурса детского творчества «Звезды детства»

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Ранее на территории Самарской области прошли зональные отборочные туры. На гала-концерте состоится награждение победителей области, а также определятся исполнители творческих номеров, которые представят Самарскую область нафестивале Приволжского федерального округа.Конкурс детского творчества «Звезды детства» проводится с 2009 года, возраст исполнителей – от 6 до 16 лет. В этом году в шести отборочных зональных просмотрах приняли участие более 300 ребят из 22 социальных организаций Самарской области. Многие воспитанники участвовали в конкурсе не первый раз.Юные таланты выступили с песнями, танцами, стихотворениями, театральными постановками, исполнили классические и народные произведения на различных музыкальных инструментах. На областном гала-концерте победители и призеры будут награждены дипломами, а обладатели звания «Лауреат первой степени» – ценными подарками.Фестиваль юных талантов «Звезды детства» – часть окружного проекта по поддержке и социальной адаптации детей-сирот «Вернуть детство», который проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. В рамках общественно значимого проекта ПФО также проводятся интеллектуальная игра «Ума Палата», спартакиада «Спортивный Олимп Приволжья» и выставка прикладного творчества «МастерОК».Окружной финальный этап фестиваля-конкурса «Звезды детства» состоится в Чебоксарах 10-11 июня 2017 года, сообщает пресс-служба облправительства.