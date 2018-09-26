В Самаре состоится региональная конференция «Эффективная благотворительность: решаем задачи вместе!»

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Организаторы конференции: Самарская региональная общественная организация поддержки социальных инициатив «Ресурсный клуб»,Благотворительный фонд «Хорошие истории» при поддержке Фонда президентских грантов и министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.В конференции примут участие представители регионального бизнеса и предприниматели, имеющие опыт реализации благотворительных программ и проектов, а также федеральные эксперты (Центр «Благосфера», Агентство социальной информации, Партнерство фондов местных сообществ и др.) и представители крупных международных и российских компаний.На конференции обсудят перспективные практики взаимодействия бизнеса, общества и власти в сфере благотворительности.В рамках мероприятия запланирована церемония награждения представителей регионального бизнес-сообщества, внесших значительный вклад в становление и развитие благотворительности в Самарской области, передает пресс-служба облправительства.