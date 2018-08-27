В Самаре состоится презентация отеля «7 Avenue SPA Hotel»

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Открытие отеля категории «пять звезд» на 120 номеров состоялось в марте 2018 года.Во время проведения чемпионата мира по футболу отель был полностью заполнен как местными, так и зарубежными туристами из Колумбии, Сербии, Уругвая, Коста-Рики, Дании, Австралии, Сенегала, Бразилии и Мексики.Гости отеля оставили множество теплых отзывов об отеле, оценили не только его удобное местоположение, но и качество предоставленного сервиса.В программе мероприятия запланировано знакомство со структурой отеля, типами номеров, деловыми и переговорными площадками, услугами SPA-комплекса и Галереи ресторанов, мастер-класс от шеф-повара, деловой фуршет, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети