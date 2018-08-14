В Самаре состоится презентация электронного сборника «Страницы истории самарского футбола: от футбольнетов до «Крыльев Советов»

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Сборник является первым в Самаре изданием, охватывающим широкий круг документов, хранящихся в Государственном архиве Российской Федерации, Российском государственном архиве в Самаре, Самарском областном государственном архиве социально-политической истории, Центральном государственном архиве Самарской области, многие из которых публикуются впервые. Вошедшие в сборник документыдатированы 1911-1991 гг. и рассказывают о зарождении и развития футбола в Самаре (Куйбышеве) от первых дореволюционных любительских команд до футбольного клуба «Крылья Советов».В рамках презентации подготовлена выставка по истории самарского футбола, на которой представлены документы и фотоматериалы из архивных фондов, частных коллекций, в том числе фотографии дореволюционных самарских футболистов, самарских команд 1920-1930-х гг., документы первых лет существования «Крыльев Советов», фотографии, личные дела футболистов, проект куйбышевского стадиона 1950-х годов.На выставке можно будет увидеть и экспонаты, предоставленные ФК «Крылья Советов», например, Кубок победителей первенства ФНЛ сезона 2014-2015 годов, афишу первого матча «Крыльев Советов» на стадионе «Самара-Арена» и др.На мероприятие приглашены ветераны ФК «Крылья Советов», болельщики команды, краеведы, представители общественных организаций, сообщает пресс-служба облправительства.