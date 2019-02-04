В Самаре состоится пресс-конференция о старте формирования молодежного правительства Самарской области

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Спикерами пресс-конференции станут заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи, председатель молодежного правительства 3 созыва Сергей Бурцев и консультант управления государственного устройства Администрации Губернатора Самарской области, молодежный министр культуры 4 созыва Ева Гробер.На пресс-конференции спикеры расскажут о конкурсе по формированию молодежного правительства Самарской области 5 созыва, о направлении работы молодежных министров, о их возможностях и взаимодействии с первыми лицами региона и их совместной реализации значимых проектов.Конкурс по формированию молодежного правительства Самарской области будет проводиться с 4 по 24 февраля 2019 года. Принять участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Для этого им необходимо заполнить анкету, подать заявку (приложение), подготовить социально значимый проект. А затем пройти личное собеседование и тестирование.Впервые молодежное правительство Самарской области было создано в 2008 году. За время работы было реализовано большое количество проектов. Среди наиболее ярких: «Трезвое решение» (проект по противодействию алкоголизации молодежи Самарской области), создание в Самарской области сети коворкинг-центров, запуск в Самарской области федерального проекта «Ты-предприниматель», передает пресс-служба Департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.