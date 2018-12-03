В Самаре состоится премьера фильма «#ЯВолонтер. Истории неравнодушных»

260

«#ЯВолонтер. Истории неравнодушных» - главный фильм года о добровольцах, настоящих героях нашего времени, подвиг которых обычно остается незамеченным. Это картина о людях, которые находят время и силы на то, чтобы безвозмездно искать пропавших, тушить пожары, восстанавливать храмы, спасать животных, помогать детям и пожилым по всей России и в самых отдаленных уголках планеты. Данный фильм - документальная полнометражная картина о добровольцах, созданная в рамках медиапроекта #ЯВолонтер.Проект реализуется при поддержке: Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации, Оргкомитета Года Добровольца (волонтера), Федерального агентства по делам молодежи, Комитета общественных связей г. Москвы, Ассоциации Волонтерских Центров, Агентства Стратегических Инициатив и более 30 других организаций-партнеров, среди которых ведущие российские НКО, системно развивающие волонтерство, передает пресс-служба администрации Самары.Возрастная категория: «12+», для детей старше 12 лет