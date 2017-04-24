В Самаре состоится праздник, приуроченный к Международному дню цыган

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В Самаре многонациональный концерт, посвященный Международному дню цыган, организуется впервые.Цель мероприятия - объединение национальных культур многонациональной России, сообщает пресс-служба администрации Самары.Для справки:Идея праздника появилась в 1971 году в Лондоне во время проведения первого цыганского конгресса. На данном мероприятии присутствовали представители 30 стран. 8 апреля 1971 были утверждены национальные символы цыганской нации, ее гимн и флаг.Международный день цыган - событие не только для самих цыган, но и для всех почитателей цыганской культуры.По всему миру проходят приуроченные к данному празднику концерты и фестивали. На них все желающие могут окунуться всамобытный фольклор цыганского народа, который является носителем неповторимого культурного наследия, не имеющего аналогов в мире.