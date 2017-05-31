В Самаре состоится праздник, посвященный Дню защиты детей
31 мая 2017 13:36
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1 июня в 11 часов по адресу: г. Самара, ул. Карла Маркса, д.487 (во дворе дома на спортивной площадке) состоится праздник, посвященный Дню защиты детей. Мероприятие организует депутат Совета депутатов Кировского внутригородского района Самары, координатор партпроекта «Надежда нации» Александр Лашкин.
Активное участие в организации примут члены общественного совета микрорайона и жители 15а микрорайона. В программе праздника: поздравление детей, аниматоры, площадки для развлечения, конкурсы и призы.
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