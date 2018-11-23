В Самаре состоится праздничное мероприятие «Моя супермама», посвященное Международному Дню матери

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Участниц мероприятия ожидают забавные и интересные конкурсы, в которых они смогут проявить смекалку, сообразительность, находчивость. Конкурс не обойдется без «домашних заготовок»! Всем конкурсанткам предстоит подготовить презентацию о своей семье, увлечениях, интересных моментах в жизни и др.Членами жюри конкурса являются дети.Конкурс сопровождается концертной программой.Общее количество приглашенных – 300 чел.В фойе культурно-досугового центра будут организованы выставки, состоятся мастер-классы, передает пресс-служба облправительства.