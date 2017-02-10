В Самаре состоится первый зимний конный казачий поход по маршруту станица «Борская» - Самара

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21 – 23 февраля состоится конный казачий поход по маршруту станица «Борская» - Самара, приуроченный ко Дню Защитника Отечества. Впервые конный казачий поход пройдет в зимнее время. Участники военно-патриотического центра«Навигатор 63» и борские казаки проедут на лошадях по снежной целине около 180 километров. Конную группу будут сопровождать снегоходы.Конный казачий поход посвящен прославлению Российской Армии и казачьего войска как неотъемлемой его части. Мероприятие направлено на просвещение подрастающего поколения и военно-патриотическое воспитание. Организаторысчитают, что поход должен привлечь внимание молодежи к истории родного края и постижению жизненного уклада казаков, основой которого всегда было служение Родине.Конный казачий поход стартует 21 февраля из села Борского, история которого тесно связана с казачеством. Село было создано в XVIII веке как казачья крепость Самарской охранной линии, служившей для защиты Заволжья от кочевников исообщения с Южным Уралом.В ходе похода запланировано посещение села Утёвка (Нефтегорский р-н). Поселение было заложено в 1742 году казаком Селезнёвым, переселившимся в эти места из Красно-Самарской крепости и построившим здесь хутор, в окрестностикоторого в дальнейшем переселялись крестьяне из центральных губерний России. Главная достопримечательность села - храм Святой Троицы Живоначальной (XIX в.).Финиш похода состоится 23 февраля в Самаре, у монумента «Ладья» на самарской набережной, и станет частью городского празднования Дня Защитника Отечества. В этот день на площадке у «Ладьи» пройдет большой казачий праздник, в программекоторого: развертывание этнографической экспозиции «Казачий курень», традиционные казачьи забавы, выступление фольклорных коллективов, историческая реконструкция военно-патриотического клуба «Они сражались за Родину»,посвященная событиям Отечественной войны 1812 г. и Великой Отечественной войны, в которых принимали участие казачьи соединения, сообщает пресс-служба облправительства.