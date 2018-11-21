В Самаре состоится открытие окружной стратегической сессии «Развитие национальной системы квалификаций: региональный аспект»

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В мероприятии примут участие генеральный директор Национального агентства развития квалификаций А.Н.Лейбович, представители министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, ведущих региональных предприятий (ПАО «АВТОВАЗ», АО «РКЦ «Прогресс», ГК «АКОМ» и др.), центров оценки квалификаций, системы профессионального образования.В рамках деловой программы состоится обсуждение развития системы квалификация, как на территории Самарской области, так и других регионов РФ (Москва, Республики Татарстан и Башкортостан, Саратовская и Ульяновская обл.), передает пресс-служба облправительства.Фото: 63.fair.ru