В Самаре состоится открытие музея «Пост №1 в Самаре: из прошлого в будущее!»

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Экспозиция музея будет включать в себя следующие разделы:- Они были первыми (о создателях Поста №1);- Крылья над Волгой (основание мемориального комплекса Вечного огня);- Они воспитали патриотов (о педагогах, воспитавших участников Поста №1 в Самаре);- Творим историю сегодня (вклад самарских школьников в возобновление патрульно-постовой службы);- Страницы летописи Самарской пионерской организации (к 95-летию);- уголок комсомольца.Напомним, что традиционно в дни государственных праздников лучшие школьники города, отличившиеся в учебе и общественно-полезных акциях, несут почетную караульную службу «Пост №1» у Вечного огня на площади Славы.В этом году 9 мая с 9:00 до 16:00 – на Посту №1 караульную службу будут нести лучшие ученики школы №132, а также кадеты школ №95 и №170.Пост №1 в Куйбышеве был открыт в 1978 году по инициативе Куйбышевского горкома комсомола. Инициаторы его создания – Шаркунов Сергей Борисович, секретарь горкома комсомола, Ивашова Людмила Александровна, секретарь горкома партии, Мартынов Виктор Иванович, первый командир отряда Поста №1.За право стоять на Посту у Вечного огня боролись комсомольцы города. Это было очень почетно, сообщает пресс-служба администрации Самары.