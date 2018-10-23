В Самаре состоится открытие мемориальной доски памяти Дмитрия Устинова

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24 октября состоится открытие мемориальной доски памяти Дмитрия Федоровича Устинова - советского военачальника и государственного деятеля. На открытии будут присутствовать заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов и родственники Устинова. Так же в рамках открытия пройдет экскурсия по музею, где будет представлена интерактивная зона.Открытие состоится 24 октября в 12:30 в школе №144 по адресу пр. Масленникова 22Фото pixabay.com