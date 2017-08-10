В Самаре состоится открытие фотовыставки «Большой футбол на Волге», посвященной ЧМ-2018

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Авторы представили кадры, отснятые за последний год – самый активный период подготовки Самары к мировому футбольному первенству. На выставке можно будет увидеть: вид на строящийся стадион с высоты птичьего полета, яркие моменты футбольных матчей, эмоции болельщиков, жизнь города в преддверии ЧМ 2018 и др. Интересен фотовзгляд на строительныеобъекты – динамичная геометрия, неожиданные цветовые и световые решения, сообщает пресс-служба Союза журналистов Самары.11 августа Дом журналиста