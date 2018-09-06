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8 сентября в Самаре состоится открытие детского технопарка «ФУТУПАРК».Данный проект реализуется в едином региональном тренде по подготовке и развитию компетенций технических специалистов современного уровня. Ежегодно приток IT-специалистов в экономику Самарской области должен составлять более 5,7 тыс. человек, отметил глава региона Дмитрий Азаров на общественном региональном Форуме «Стратегия лидерства».Новая площадка для инноваций предложит комплексный подход к дополнительному техническому образованию детей по трем основным направлениям подготовки:- «VR» (виртуальная реальность),- «IT» (информационные технологии),- «Robo» (робототехника).Ребята в возрасте от 9 до 16 лет овладеют языком C# и средами 3D-моделирования, попробуют себя в роли разработчиков приложений для смартфонов, изучат передовые технологии в области электроники, мехатроники, конструирования и программированияроботов, работая над базовыми проектами: телеграф, умный светильник, HTML-термометр, дистанционный выключатель света и многое другое.Обучающие программы направлены на формирование у детей практических навыков и развитие проектного мышления. Свои разработки и проекты ребята представят на ведущих инженерных конкурсах и олимпиадах страны: «Робофинист», Олимпиада НТИ, «РобоФест», «Реактор», ЮниорПрофи (JuniorSkills), World Robot Olympiad, EUROBOT.Концепция непрерывной образовательно-карьерной траектории, реализованная в рамках «ФУТУПАРКА», позволит заложить прочный фундамент для дальнейшей подготовки квалифицированных инженеров и IT-специалистов – профессий, наиболее востребованных на внутреннем и международном рынках труда.Детский технопарк «ФУТУПАРК» реализуется на базе Самарского государственного экономического университета при поддержке Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и АО «СМАРТС», оказавшего содействие в оснащении инновационной площадки современным оборудованием, сообщает пресс-служба ЦМИТ ФУТУРУМ.