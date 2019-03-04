В Самаре состоится отборочный тур регионального этапа Конкурса среди учащихся ДМШ и ДШИ

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Учредители: Правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации.Организатором отборочного тура в Самарской области является Агентство социокультурных технологий, на базе которого состоятся заочные прослушивания (по видеозаписям) по 5 номинациям: фортепиано, скрипка, виолончель, сольноепение и духовые инструменты.Цель проведения конкурса - выявление наиболее одаренных детей, создание благоприятных условий для дальнейшего развития творческих способностей ребенка. На отборочном туре 2019 года Самарская область представляет участников из городских округов Самара, Тольятти, Сызрань, Кинель, Октябрьск, Похвистнево, Чапаевск, муниципальных районов Алексеевский и Красноярский. Среди учреждений - детские музыкальные школы, детские школы искусств.В состав жюри отборочного тура входят профессора, доценты Самарского государственного института культуры (заслуженная артистка России Н.Э. Ильвес, заслуженный работник культуры России Н.Д. Файн), преподаватели Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова (заслуженный работник культуры России В.А. Сойфер, М.Г. Куликов), солисты Самарской государственной филармонии (заслуженная артистка России И.И. Смолякова, заслуженный артист Республики Башкортостан Ю.Е. Разборов).По итогам прослушиваний и просмотров лучшие исполнители будут рекомендованы жюри к участию в Приволжском федеральном округе.Итоги прослушиваний окончательно будут утверждены в первой декаде марта 2019 года, передает пресс-служба облправительства.