48

15-18 декабря в Самаре состоится один из федеральных окружных полуфиналов Всероссийского конкурса «Лидеры России». К участию приглашены 153 конкурсанта из регионов Приволжского федерального округа, успешно прошедшие дистанционный этап конкурса.Полуфиналы в Приволжском федеральном округе пройдут в двух городах: Нижнем Новгороде и Самаре. Из 300 участников по ПФО 153 были приглашены в Самару, в том числе: из Самарской области – 48, Республики Татарстан – 38, Республики Башкортостана –22, Саратовской области – 21, Оренбургской области – 16, Ульяновской области – 8 человек. На первый, дистанционный, этап конкурса поступило более 32 тыс. заявок от представителей ПФО.Оценка участников полуфинала в ПФО, как и в остальных округах, будет проводиться по 8 компетенциям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность. Конкурсантов ждут деловые игры и решение кейсов производственных и социальных управленческих проблем в постоянно меняющихся составах команд. Все полуфиналисты вместе с результатами тестов получат рекомендации по развитию управленческих компетенций.По итогам всех полуфиналов будет выбрано 300 участников со всей России. Они получат образовательные гранты в размере миллиона рублей и выйдут в финал конкурса, который состоится в Москве в феврале 2018 года.Финал определит победителей, которые получат возможность в течение года работать и общаться с наставниками проекта из числа известных руководителей бизнеса и государственного управления, включая глав федеральных министерств и ведомств, губернаторов ряда регионов РФ, руководителей государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций.«Лидеры России» – открытый конкурс для руководителей нового поколения, который проводит Комиссия при Президенте РФ по вопросам государственной службы и кадровому резерву страны. Оператор конкурса – Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). сообщает пресс-служба облправительства.