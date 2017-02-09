В Самаре состоится очный тур Регионального этапа молодежных Дельфийских игр России

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Дельфийские игры в мире - это комплексные соревнования молодых профессионалов в области искусства.Молодежные Дельфийские игры проводятся в целях выявления и поддержки одаренной творческой молодежи России, просвещения, эстетического и патриотического воспитания, укрепления единого культурного пространства страны, сохранения и развития культурного потенциала субъектов Российской Федерации, создания условий для творческой самореализации, содействия межкультурному диалогу и развитию многообразия культур.Отборочные этапы, региональные Игры на территории Самарской области проводятся с января по февраль 2017 года.Победители номинаций по решению жюри могут быть рекомендованы в состав делегации Самарской области для участия во Всероссийских молодежных Дельфийских Играх, которые пройдут в конце апреля 2017 года в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба облправительства.