В Самаре состоится общегородской праздник «Яблочный спас»

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В ходе мероприятия Самарская областная общественная организация «Русско-Белорусское Братство - 2000» представит лауреата международных и всероссийских конкурсов - вокальный ансамбль «Каданс». От Местной общественной организации «Чувашская национально-культурная автономия «САМАР ЕН» города Самара выступит Народный чувашский ансамбль песни и танца «Самар Ен», от Региональной общественной организации «Украинский национально-культурный центр «Промiнь» («Луч»)» - народный академический народных хор «Промiнь». Местная общественная организация «Национально-культурная автономия чувашей города Самары» подготовит концертные номера в исполнении вокального дуэта сестер Сашиных.Также праздник запланирован на площадке при самарском храме во имя апостолов Петра и Павла по адресу: ул.Буянова, 135А, где Самарская городская национально-культурная Эрьзяно-Мокшанская общественная организация «Валдо ойме» («Светлая душа») запланировала выступление вокального ансамбля «Килейне». Местная общественная организация«Чувашская национально-культурная автономия «Хавас» («Радостный») города Самара представит фольклорный ансамбль «Хавас», а Местная общественная организация «Чувашская национально-культурная автономия «ПЕХИЛ» («Благословение») города Самара - фольклорный ансамбль «Илем». В праздничной программе примет участие и Станичное казачье общество «Станица Вольная».Кроме того, праздник пройдет на площадке при храме Всех Святых по адресу: ул. Тухачевского, 219, где Общественная организация «Региональный центр немецкой культуры «Надежда» («Hoffnung») представит выступление вокального ансамбля «Эдельвейс», Общественная организация «Самарская городская Армянская национально-культурная автономия «НАИРИ» - вокально-хореографического ансамбля «Наири». Местная чувашская национально-культурная автономия «ТАРАВАТ» («Радушие») города Самара подготовила концертные номера в исполнении фольклорного ансамбля «Тарават» «Радушие». Местная чувашская национально-культурная автономия «УЯР» («Ясный») города Самара заявила об участии фольклорного ансамбля «Уяр». Помимо этих национальных центров, свое творчество на праздничной площадке продемонстрируют представители Общественной организации «Местная мордовская национально-культурная автономия» г. Самара.Приглашаем горожан посетить праздничные площадки, сообщает пресс-служба облпраительства.